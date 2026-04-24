Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de estupro em Aparecida. O caso mobilizou a polícia e gerou preocupação entre moradores da cidade do Vale do Paraíba.

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De acordo com informações iniciais, a vítima conseguiu reagir e pedir ajuda, o que foi fundamental para a rápida intervenção das autoridades.

Suspeito foi detido em flagrante