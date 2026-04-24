24 de abril de 2026
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ATRÁS DAS GRADES

Homem é preso por tentativa de abuso em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de estupro em Aparecida. O caso mobilizou a polícia e gerou preocupação entre moradores da cidade do Vale do Paraíba.

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De acordo com informações iniciais, a vítima conseguiu reagir e pedir ajuda, o que foi fundamental para a rápida intervenção das autoridades.

Suspeito foi detido em flagrante

Após o acionamento, equipes policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As circunstâncias exatas do crime ainda são apuradas pelas autoridades.

Vítima recebeu apoio

A vítima foi assistida após o ocorrido e deve receber acompanhamento conforme os protocolos de atendimento em casos de violência.

O caso reforça a importância de denúncias rápidas e do acionamento imediato das forças de segurança.

Investigação segue em andamento

A Polícia Civil vai conduzir a investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. O suspeito poderá responder por tentativa de estupro, crime previsto no Código Penal.

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