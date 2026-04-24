Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de estupro em Aparecida. O caso mobilizou a polícia e gerou preocupação entre moradores da cidade do Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações iniciais, a vítima conseguiu reagir e pedir ajuda, o que foi fundamental para a rápida intervenção das autoridades.
Suspeito foi detido em flagrante
Após o acionamento, equipes policiais localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
As circunstâncias exatas do crime ainda são apuradas pelas autoridades.
Vítima recebeu apoio
A vítima foi assistida após o ocorrido e deve receber acompanhamento conforme os protocolos de atendimento em casos de violência.
O caso reforça a importância de denúncias rápidas e do acionamento imediato das forças de segurança.
Investigação segue em andamento
A Polícia Civil vai conduzir a investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. O suspeito poderá responder por tentativa de estupro, crime previsto no Código Penal.