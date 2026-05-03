Uma ação de abordagem social e de segurança, focada na população em situação de rua, em São José dos Campos, resultou na apreensão de diversos materiais furtados em um imóvel onde funcionou um hotel, no bairro Monte Castelo.
A força-tarefa localizou mais de 30 botijões de gás, postes. Placas de trânsito, além de grades de vias públicas, calhas e outros itens, produtos de furto.
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A operação, que faz parte do mapeamento contínuo de locais, visa combater a receptação de objetos furtados e oferecer suporte a indivíduos em situação de rua, muitos dos quais, segundo a administração municipal, são dependentes químicos.
O prefeito Anderson Farias (PSD) ressaltou que o foco é o acolhimento e o tratamento ao mesmo tempo em que se atua para desarticular os locais que facilitam a prática de furtos na cidade, e que as pessoas que cometem crimes estão sujeitas às penalidades previstas em lei.
Como prevenção, "a gente aumenta nosso efetivo principalmente nas rondas noturnas porque isso sempre acontece no período noturno e na madrugada. A gente já tem um mapeamento dos locais. É região central, região onde tem concentração de comércio, então a gente já tem esse mapeamento para agir e tentar evitar", afirma Anderson.