Uma ação de abordagem social e de segurança, focada na população em situação de rua, em São José dos Campos, resultou na apreensão de diversos materiais furtados em um imóvel onde funcionou um hotel, no bairro Monte Castelo.

A força-tarefa localizou mais de 30 botijões de gás, postes. Placas de trânsito, além de grades de vias públicas, calhas e outros itens, produtos de furto.

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