A cabeleireira Isabela Chicarino morreu após complicações no parto, deixando a filha recém-nascida, Clarinha, que sobreviveu. As causas exatas do óbito não foram confirmadas pela família. O caso aconteceu em Queluz nesta quarta-feira (22).

A morte comoveu a cidade. Dona de um salão de beleza, ela havia construído ao longo dos anos uma clientela fiel e uma reputação de profissional dedicada, alguém que, segundo amigos, ia além do trabalho e fazia cada cliente se sentir especial.

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Os sinais de que algo não ia bem