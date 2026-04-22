A cabeleireira Isabela Chicarino morreu após complicações no parto, deixando a filha recém-nascida, Clarinha, que sobreviveu. As causas exatas do óbito não foram confirmadas pela família. O caso aconteceu em Queluz nesta quarta-feira (22).
A morte comoveu a cidade. Dona de um salão de beleza, ela havia construído ao longo dos anos uma clientela fiel e uma reputação de profissional dedicada, alguém que, segundo amigos, ia além do trabalho e fazia cada cliente se sentir especial.
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Os sinais de que algo não ia bem
Quinze dias antes de dar à luz, Isabela já dava sinais de que enfrentava um momento delicado. Em sua última publicação nas redes sociais, no dia 7 de abril, ela anunciou que estava se afastando do trabalho sem prazo para retorno. "O WhatsApp está sendo respondido por IA, para que eu possa descansar psicologicamente neste momento", escreveu ela.
No último domingo (19), a amiga Fernanda Maciel publicou um pedido de orações que tocou quem acompanhava a situação. "Hoje eu uno meu coração em oração pela vida da Isabela. Deus é maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer medo, maior que qualquer dificuldade. Senhor, toca na vida da Isabela com suas mãos poderosas. Renova suas forças, acalma seu coração e derrama sobre ela sua cura e sua paz", escreveu Fernanda.
A saúde de Isabela se deteriorou nos dias seguintes, e ela não resistiu.
A despedida
Nas redes sociais, amigos e conhecidos tomaram os perfis de homenagens. O amigo de longa data Eliezer Herculano foi um dos primeiros a se manifestar.
"Te amo infinitamente. Descansa em paz. Ela vai brilhante e guerreira e cabeleireira. Eu te amo tanto", escreveu.
Mara Azevedo falou sobre a impossibilidade de compreender a perda diante de tantos pedidos de cura. "Procuramos sempre uma resposta para essas perdas. Nós oramos, pedimos para Deus curar, restaurar a saúde da Isa, várias correntes de orações pela vida dessa mulher, profissional e mãe. Mas hoje quis o Senhor recebê-la em seus braços. Isabela se foi e deixou um legado, deixou a Clarinha, que tenho certeza será muito amada e cuidada por aqueles que amam a sua mamãe."
Regina Biondi lembrou o impacto que Isabela causava em quem cruzava o seu caminho. "Isabela era luz, força e sensibilidade. Uma artista que transformava vidas, valorizava mulheres e fazia cada uma se sentir única. Quem a conheceu sabe o quanto ela era especial. Seu amor permanece em tudo o que construiu e, principalmente, em sua filha."