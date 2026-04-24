O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa nesta sexta-feira (24), às 15h, da entrega da Via Estrutural Vereador Fernando Nogueira e do Viaduto Nossa Senhora Aparecida de Coruputuba, em Pindamonhangaba.
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As obras contaram com R$ 12 milhões em recursos da Desenvolve SP, agência de fomento do estado de São Paulo, por meio da Linha de Apoio a Investimentos Municipais. A Via Estrutural liga a rodovia SP-62 (Pinda/Moreira César) até a avenida Buriti (Novelis/Feital).
Além da via, também serão inauguradas as três rotatórias (Ivo Alves de Oliveira Gôda, Maria Helena de Oliveira e Amilton Ribeiro de Mendonça) e o viaduto construído pela MRS.
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Agenda oficial no Vale
Essa é a quarta agenda oficial do governador no Vale do Paraíba desde o começo do mês. Ele já estava em Taubaté, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí.
A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que a Via Estrutural é a maior obra já realizada na cidade.
“São 2,5km de avenida e um imenso viaduto sobre os trilhos da MRS. A via estrutural marca um importante avanço para a zona leste, ao facilitar o escoamento da produção, melhorar a mobilidade, apoiar a descentralização econômica e estimular a instalação de novos empreendimentos”, afirmou o prefeito, Ricardo Piorino (PL).