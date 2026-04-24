O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa nesta sexta-feira (24), às 15h, da entrega da Via Estrutural Vereador Fernando Nogueira e do Viaduto Nossa Senhora Aparecida de Coruputuba, em Pindamonhangaba.

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As obras contaram com R$ 12 milhões em recursos da Desenvolve SP, agência de fomento do estado de São Paulo, por meio da Linha de Apoio a Investimentos Municipais. A Via Estrutural liga a rodovia SP-62 (Pinda/Moreira César) até a avenida Buriti (Novelis/Feital).