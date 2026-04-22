Um adolescente de 16 anos expeliu uma gaze que havia sido esquecida dentro dele durante uma cirurgia realizada há mais de um ano, em Caçapava. O caso aconteceu no Hospital Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava), para onde ele foi levado nesta quarta-feira (22) para retirar a gaze inteira de dentro do organismo.

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Segundo a família, o jovem tinha 15 anos, em 29 de dezembro de 2024, quando foi baleado numa ocorrência em que morreu a irmã dele, Rayane Cristina Dantas, na época com 19 anos. Ela foi assassinada no bairro Pinus do Iriguassu 1, em Caçapava. O jovem também foi baleado, mas sobreviveu.