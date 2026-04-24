Quase a metade (44,8%) dos homicídios registrados em São José dos Campos no ano passado ocorreu em situações de conflitos entre conhecidos e desconhecidos e brigas entre casais, normalmente por motivo fútil.

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É o que mostra o Anuário de Homicídios em São José dos Campos, radiografia elaborada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José.