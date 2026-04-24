A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, gerou forte repercussão após a divulgação de um vídeo que registra o momento do crime dentro do apartamento onde ela vivia, na região de Polanco, na Cidade do México.

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O crime ocorreu no dia 15 de abril. Segundo as primeiras informações, a jovem foi morta a tiros, e a principal suspeita é a sogra, identificada como Erika María. Até o momento, ninguém foi preso.

Vídeo mostra momento do crime