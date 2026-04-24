24 de abril de 2026
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VÍDEO FLAGRA O CRIME

Ex-miss é morta a tiros pela sogra: 'roubou meu filho de mim'

Por Da redação | México
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/X

A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, gerou forte repercussão após a divulgação de um vídeo que registra o momento do crime dentro do apartamento onde ela vivia, na região de Polanco, na Cidade do México.

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O crime ocorreu no dia 15 de abril. Segundo as primeiras informações, a jovem foi morta a tiros, e a principal suspeita é a sogra, identificada como Erika María. Até o momento, ninguém foi preso.

Vídeo mostra momento do crime

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo jornalista Carlos Jiménez, mostram a vítima conversando com a sogra na sala do imóvel. Em seguida, Carolina segue para um quarto e é acompanhada pela suspeita.

Pouco depois, são ouvidos ao menos seis disparos, seguidos de um grito.

Na sequência, o marido da vítima aparece com o bebê de 8 meses no colo e questiona a mãe: “O que foi isso? O que você fez?”. A suspeita responde: “Nada, ela me irritou”.

O homem insiste: “O que há com você? É minha família”. A mulher retruca: “Você era o meu filho e ela te roubou”.

Caso foi denunciado pelo marido

De acordo com o jornal El Universal, o crime só veio a público no dia seguinte, quando a movimentação de peritos chamou a atenção no local.

A ocorrência já havia sido registrada junto ao Ministério Público pelo marido da vítima, que apontou a própria mãe como responsável pelo assassinato.

Vítima era ex-miss e tinha projeção local

Natural de Ensenada, Carolina Flores ganhou destaque em 2017 ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California.

Antes disso, ela já havia vencido concursos locais e era conhecida na região.

Investigação segue em andamento

As autoridades mexicanas continuam investigando o caso e buscam esclarecer as circunstâncias do crime. A repercussão nas redes sociais tem sido intensa, principalmente após a divulgação das imagens.

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