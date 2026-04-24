A morte da ex-miss Carolina Flores Gómez, de 27 anos, gerou forte repercussão após a divulgação de um vídeo que registra o momento do crime dentro do apartamento onde ela vivia, na região de Polanco, na Cidade do México.
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O crime ocorreu no dia 15 de abril. Segundo as primeiras informações, a jovem foi morta a tiros, e a principal suspeita é a sogra, identificada como Erika María. Até o momento, ninguém foi preso.
Vídeo mostra momento do crime
Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pelo jornalista Carlos Jiménez, mostram a vítima conversando com a sogra na sala do imóvel. Em seguida, Carolina segue para um quarto e é acompanhada pela suspeita.
Pouco depois, são ouvidos ao menos seis disparos, seguidos de um grito.
Na sequência, o marido da vítima aparece com o bebê de 8 meses no colo e questiona a mãe: “O que foi isso? O que você fez?”. A suspeita responde: “Nada, ela me irritou”.
O homem insiste: “O que há com você? É minha família”. A mulher retruca: “Você era o meu filho e ela te roubou”.
Caso foi denunciado pelo marido
De acordo com o jornal El Universal, o crime só veio a público no dia seguinte, quando a movimentação de peritos chamou a atenção no local.
A ocorrência já havia sido registrada junto ao Ministério Público pelo marido da vítima, que apontou a própria mãe como responsável pelo assassinato.
Vítima era ex-miss e tinha projeção local
Natural de Ensenada, Carolina Flores ganhou destaque em 2017 ao conquistar o título de Miss Teen Universe Baja California.
Antes disso, ela já havia vencido concursos locais e era conhecida na região.
Investigação segue em andamento
As autoridades mexicanas continuam investigando o caso e buscam esclarecer as circunstâncias do crime. A repercussão nas redes sociais tem sido intensa, principalmente após a divulgação das imagens.