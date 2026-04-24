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A Prefeitura de São José dos Campos lançou oficialmente, nesta sexta-feira (24), o programa São José Social, iniciativa que promete organizar as políticas públicas voltadas à população em situação de rua. O anúncio foi feito durante reunião no Paço Municipal.

Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), o projeto vai além de uma ação isolada e propõe uma mudança na forma de atuação social no município.

"O que a gente lança não é um programa. O que a gente lança, na verdade, inicia todo um processo de um grupo de trabalho. Quando a gente fala do social, nós estamos falando aqui de várias áreas. A gente fala social, a primeira coisa que vem à cabeça: a pessoa em vulnerabilidade, que precisa de uma cesta básica, certo? Ou as pessoas que estão em situação de rua, né? É muito mais do que isso. A gente tem essa missão. O que a gente quer, principalmente, na nossa proposta, é organizar as informações e as ações. Será que se a gente fizesse um trabalho junto, organizado, será que a gente não conseguiria atingir mais pessoas? Ou então, focar em locais ou pessoas ou comunidades que estão mais precisando", afirmou o prefeito.

A iniciativa pretende centralizar dados e otimizar recursos já existentes, ampliando o alcance das políticas públicas.

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