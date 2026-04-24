O Manthiqueira recebe o União Mogi na tarde deste sábado (25), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada da primeira fase da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.

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Na estreia, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, perdeu por 3 a 0 para o Mauá, na Grande São Paulo. Por isso, sabe que precisa da reação imediata para não ficar em situação complicada na classificação.