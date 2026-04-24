O Manthiqueira recebe o União Mogi na tarde deste sábado (25), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela segunda rodada da primeira fase da Quinta Divisão do Campeonato Paulista.
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Na estreia, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, perdeu por 3 a 0 para o Mauá, na Grande São Paulo. Por isso, sabe que precisa da reação imediata para não ficar em situação complicada na classificação.
No grupo 4, formado por seis times, cada um joga dez vezes na primeira fase, onde quatro seguem na disputa. Até por conta disso, não há muito tempo para reação.
E o adversário de logo mais estreou melhor, com vitória em casa por 2 a 0 sobre o Barcelona Capela. Assim, o Manthiqueira tenta se impor em casa para buscar subir na tabela.
Ingressos
Os ingressos para o jogo de logo mais possuem preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para qualquer setor do Dario Leite.