Um homem de 80 anos foi a primeira vítima da dengue em Taubaté. Ele morava na Gurilândia e morreu em 5 de abril. A morte pela doença foi confirmada nessa quinta-feira (23), constando no painel do governo estadual. Taubaté tem 772 casos confirmados de dengue e mais cinco óbitos em investigação.

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A Prefeitura de Taubaté decretou epidemia de dengue no município. A situação de emergência e alerta epidemiológico amplia as medidas de contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zica.