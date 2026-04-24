Um homem de 80 anos foi a primeira vítima da dengue em Taubaté. Ele morava na Gurilândia e morreu em 5 de abril. A morte pela doença foi confirmada nessa quinta-feira (23), constando no painel do governo estadual. Taubaté tem 772 casos confirmados de dengue e mais cinco óbitos em investigação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Prefeitura de Taubaté decretou epidemia de dengue no município. A situação de emergência e alerta epidemiológico amplia as medidas de contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zica.
De acordo com o painel estadual, o balanço desta sexta-feira (24) indica 772 casos de dengue em Taubaté. No mesmo período de 2025, a cidade tinha mais de 1.700 casos. Em 2024, no mesmo intervalo, foram confirmados 22.686 casos.
A dengue alcançou 4.196 casos confirmados no Vale do Paraíba, com cinco mortes e 10 óbitos em investigação. Duas mortes ocorreram em Jacareí e um em São José dos Campos, Taubaté e Tremembé.
“A Prefeitura reforça que a eliminação de criadouros dentro dos imóveis continua sendo a principal forma de prevenção, e orienta que a população colabore com as ações das equipes”, disse a administração municipal.
Situação de emergência
Na vigência da situação de emergência, todos os setores da administração municipal devem priorizar o auxílio e reforço às atividades promovidos pela Secretaria de Saúde.
O decreto também autoriza adoção de medidas administrativas necessárias ao combate à epidemia, com ênfase na aquisição de insumos e materiais, contratação de serviços para controle da situação epidemiológica.
“As estratégias de Vigilância em Saúde relacionadas à prevenção e controle da dengue, são baseadas principalmente na redução dos criadouros e manejo integrado de vetores nos domicílios e territórios. A resposta à dengue articula Vigilância Epidemiológica, controle vetorial, diagnóstico, assistência e monitoramento de áreas prioritárias, buscando interromper ou reduzir a transmissão e prevenir casos graves e óbitos”, afirmou a Prefeitura.
Vacinação
Em relação à vacinação contra a dengue, disponíveis na rede municipal para grupos prioritários, 55,12% da população de 10 a 14 anos recebeu a primeira dose do imunizante, o que corresponde a 10.467 doses aplicadas.A cobertura vacinal, para este mesmo público, referente à segunda dose, está em 28,45%, com 5.402 crianças vacinadas até o momento. Para grupos como Agente Comunitário de Saúde, Agentes de Endemias e Profissionais da Atenção Primária à Saúde, foram aplicadas 394 doses do imunizante.