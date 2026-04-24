O São José Basketball visita o Mogi na tarde deste sábado (25), a partir das 17h30, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 da série melhor de cinco partidas das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Desta vez, a pressão maior está para o lado joseense, que perdeu o primeiro jogo, em casa, na quarta-feira (22), por 75 a 70. Com isso, a equipe da Grande São Paulo na prática inverte a vantagem e agora está mais perto da classificação.
Ainda restam mais quatro jogos e o São José precisa vencer três para se classificar. Como tem melhor campanha, a equipe da região tem o direito de fazer até três confrontos em casa.
No entanto, agora obrigatoriamente precisará vencer um confronto em Mogi das Cruzes para avançar no torneio. Dos quatro jogos restantes, dois são no Hugo Ramos e outros dois no Linneu de Moura.
Na temporada passada, o São José caiu nas oitavas de final para o Vasco. Desta vez, tenta mudar a história e avançar um pouco mais. Ao menos, sabe que precisa melhorar o desempenho e diminuir a oscilação em quadra, que tem acontecido nos últimos jogos.
Em caso de nova derrota logo mais, os joseenses terão que vencer o terceiro jogo para provocar o quarto e, depois, o quinto. E um triunfo nesta tarde recoloca a vantagem joseense em situação normal.
Série melhor de 5 jogos
- · Jogo 1 – 22/04 –São José Basketball 70 x 75 Mogi – Ginásio Linneu de Moura
- · Jogo 2 – 25/04 (sábado) às 17h30 – Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- · Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira) às 19h - Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- · Jogo 4 – 30/04 (quinta-feira) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
- · Jogo 5 – 02/05 (sábado) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
* se houver necessidade