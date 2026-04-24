O São José Basketball visita o Mogi na tarde deste sábado (25), a partir das 17h30, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 da série melhor de cinco partidas das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Desta vez, a pressão maior está para o lado joseense, que perdeu o primeiro jogo, em casa, na quarta-feira (22), por 75 a 70. Com isso, a equipe da Grande São Paulo na prática inverte a vantagem e agora está mais perto da classificação.