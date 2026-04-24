A Prefeitura de Taubaté decretou epidemia de dengue no município, que tem 772 casos confirmados e registrou a primeira morte por dengue em 2026. A vítima é um homem de 80 anos.

O óbito consta no painel de dengue do governo estadual e foi confirmado pela Prefeitura. Além da primeira morte, Taubaté tem outros cinco óbitos em investigação para a dengue.

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