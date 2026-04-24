A Prefeitura de Taubaté decretou epidemia de dengue no município, que tem 772 casos confirmados e registrou a primeira morte por dengue em 2026. A vítima é um homem de 80 anos.
O óbito consta no painel de dengue do governo estadual e foi confirmado pela Prefeitura. Além da primeira morte, Taubaté tem outros cinco óbitos em investigação para a dengue.
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Segundo a Prefeitura, a situação de emergência e alerta epidemiológico amplia as medidas de contenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zica.
De acordo com o painel estadual, o balanço desta sexta-feira (24) indica 772 casos de dengue em Taubaté. Para comparação, no mesmo período de 2025 eram mais de 1.700 casos. Em 2024, também no mesmo intervalo, foram confirmados 22.686 casos.
“A Prefeitura reforça que a eliminação de criadouros dentro dos imóveis continua sendo a principal forma de prevenção, e orienta que a população colabore com as ações das equipes”, disse a administração municipal.
Situação de emergência
Na vigência da situação de emergência, todos os setores da administração municipal devem priorizar o auxílio e reforço às atividades promovidos pela Secretaria de Saúde.
O decreto também autoriza adoção de medidas administrativas necessárias ao combate à epidemia, com ênfase na aquisição de insumos e materiais, contratação de serviços para controle da situação epidemiológica.
“As estratégias de Vigilância em Saúde relacionadas à prevenção e controle da dengue, são baseadas principalmente na redução dos criadouros e manejo integrado de vetores nos domicílios e territórios. A resposta à dengue articula Vigilância Epidemiológica, controle vetorial, diagnóstico, assistência e monitoramento de áreas prioritárias, buscando interromper ou reduzir a transmissão e prevenir casos graves e óbitos”, afirmou a Prefeitura.
Ações de combate ao mosquito
Segundo a administração, o CAS (Controle de Animais Sinantrópicos), por meio de seus agentes, visitou 11.768 imóveis, realizou 6.597 ações de nebulização e atuou em 8.816 ações de controle de criadouros este ano. Também foram realizadas atividades educativas em 16 escolas do sistema municipal de ensino, impactando diretamente quase 800 estudantes, multiplicadores de informação.
Além disso, foram promovidas ações de cata-treco em áreas prioritárias, especialmente as atingidas por enchentes, com a coleta de quatro toneladas de inservíveis. No restante do município, a mesma iniciativa coletou 66 toneladas de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.
Os agentes passam por capacitação técnica, com treinamento do Programa BR Aedes, voltado a aplicação de inseticidas em pontos e imóveis estratégicos.
Vacinação
Em relação à vacinação contra a dengue, disponíveis na rede municipal para grupos prioritários, 55,12% da população de 10 a 14 anos recebeu a primeira dose do imunizante, o que corresponde a 10.467 doses aplicadas.
A cobertura vacinal, para este mesmo público, referente à segunda dose, está em 28,45%, com 5.402 crianças vacinadas até o momento. Para grupos como Agente Comunitário de Saúde, Agentes de Endemias e Profissionais da Atenção Primária à Saúde, foram aplicadas 394 doses do imunizante.