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GREVE CONTINUA

SJC: Urbam perde ação e atrasa pagamento, diz sindicato

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Trabalhadores da Urbam seguem em greve em São José dos Campos
Trabalhadores da Urbam seguem em greve em São José dos Campos

Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) seguem em greve em São José dos Campos com expectativas em relação à audiência de conciliação marcada no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) para esta quarta-feira (22), em Campinas (SP).

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A motivação central da paralisação é um embate técnico-jurídico que já dura mais de uma década. O foco da categoria é o pagamento do adicional de insalubridade, fundamentado em perícias detalhadas e decisões judiciais que, segundo os funcionários, estão sendo ignoradas pela gestão da empresa.

Ação judicial

Segundo Marcelo Ribeiro, diretor do SEAAC, sindicato que representa a empresa, uma ação coletiva movida em 2011 em busca do pagamento do adicional de insalubridade já foi vencida em várias instâncias, porém a Urbam protela os pagamentos. O valor atual é de R$ 648,40, 40% do salário mínimo.

Para comprovar a exposição a agentes nocivos que dão direito ao adicional, o sindicato disse que investiu mais de R$ 40 mil na contratação de médicos do trabalho, peritos e engenheiros de segurança.

Os laudos técnicos produzidos por esses especialistas e ratificados pelo perito judicial confirmaram a necessidade do pagamento, detalhando quais setores e funções têm direito ao adicional e se o grau de exposição é de 20% ou 40%.

Mais de 40 funcionários já recebem o valor mensalmente após ingressarem com ações individuais com base nas mesmas provas do processo coletivo.

A categoria afirma que o movimento atual é o último recurso para que a Urbam cumpra o que já foi determinado técnica e juridicamente. Além da questão de insalubridade, convênio médico e progressão salarial estão em debate para a audiência.

Procurada por OVALE para comentar o assunto, a Urbam ainda não se posicionou. O espaço segue aberto para a manifestação da empresa.

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