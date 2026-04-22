Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) seguem em greve em São José dos Campos com expectativas em relação à audiência de conciliação marcada no TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) para esta quarta-feira (22), em Campinas (SP).

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A motivação central da paralisação é um embate técnico-jurídico que já dura mais de uma década. O foco da categoria é o pagamento do adicional de insalubridade, fundamentado em perícias detalhadas e decisões judiciais que, segundo os funcionários, estão sendo ignoradas pela gestão da empresa.

Ação judicial