A morte de Geny de Alvarenga Nogueira, aos 87 anos, gerou forte comoção nas redes sociais e mobilizou mensagens de despedida entre familiares e amigos em Jacareí. O falecimento foi comunicado pela Organização Campo das Oliveiras.

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A publicação reuniu dezenas de homenagens, com palavras de fé, carinho e solidariedade à família.

Mensagens de fé e despedida