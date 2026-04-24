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TINHA 87 ANOS

'Descanse em paz': morte de dona Geny comove Jacareí e região

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Campo das Oliveiras

A morte de Geny de Alvarenga Nogueira, aos 87 anos, gerou forte comoção nas redes sociais e mobilizou mensagens de despedida entre familiares e amigos em Jacareí. O falecimento foi comunicado pela Organização Campo das Oliveiras.

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A publicação reuniu dezenas de homenagens, com palavras de fé, carinho e solidariedade à família.

Mensagens de fé e despedida

Entre os comentários, amigos e familiares destacaram a saudade e o legado deixado por Geny. “Descanse em paz, Geny. Que Deus a acolha em seus braços”, escreveu Alessandra Siqueira.

“Que Deus a acolha em Seus braços e dê conforto ao coração de todos familiares e amigos”, publicou Sylwana Carvalho dos Santos. “Meus sentimentos a toda família. Vá em paz, dona Geny”, comentou Cristiane Pereira.

Lembranças e vínculos familiares

As mensagens também evidenciam os laços afetivos construídos ao longo da vida. “Dona Geny, amiga da minha avó Dinorah, que também já se foi. Meus sentimentos”, escreveu Aline Fróes.

“Minha tia descansou. Meus sentimentos, Marisa e Marcos”, destacou Fátima Alvarenga.

Velório e sepultamento

As últimas homenagens ocorrem nesta sexta-feira (24), das 9h às 13h, na sala Paris da Organização Campo das Oliveiras. O sepultamento está previsto para o Cemitério Campo da Saudade.

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