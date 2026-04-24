O casal de São José dos Campos preso nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema que pode ter movimentado mais de US$ 20 milhões teve a fiança fixada em US$ 100 mil para cada um -- o que representa R$ 500 mil na atual cotação do dólar.

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Eles fazem parte do grupo de quatro brasileiros que foram presos na quarta-feira (22): Vagner Soares de Almeida, apontado como líder do grupo, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva.