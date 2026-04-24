A previsão do tempo para a região do Vale do Paraíba é marcada por predomínio de sol, tempo firme e temperaturas máximas um pouco acima dos valores médios climatológicos.

A umidade relativa do ar deve ficar baixa, mas ainda sem atingir valores extremos, inferiores a 30%. As informações são do pesquisador e meteorologista do INPE, Gustavo Escobar.

O cenário para este sábado (25/04) é de sol na maior parte do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. A sequência de dias sem chuva favorece a propagação de focos de incêndio, principalmente em áreas de vegetação seca e em localidades do interior da região.