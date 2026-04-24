A previsão do tempo para a região do Vale do Paraíba é marcada por predomínio de sol, tempo firme e temperaturas máximas um pouco acima dos valores médios climatológicos.
A umidade relativa do ar deve ficar baixa, mas ainda sem atingir valores extremos, inferiores a 30%. As informações são do pesquisador e meteorologista do INPE, Gustavo Escobar.
O cenário para este sábado (25/04) é de sol na maior parte do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. A sequência de dias sem chuva favorece a propagação de focos de incêndio, principalmente em áreas de vegetação seca e em localidades do interior da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Não há previsão de mudança significativa no tempo neste fim de semana. A tendência é de manutenção do tempo firme, com mínimas agradáveis ao amanhecer e tardes mais quentes em várias cidades.
Fim de semana seco no Vale do Paraíba terá calor em elevação
O fim de semana seco no Vale do Paraíba deve ter aumento gradual das temperaturas. No sábado, o vento deve virar para os quadrantes norte e noroeste nas camadas mais baixas da atmosfera, o que ajuda a elevar as máximas.
Esse padrão favorece aquecimento em áreas da Serra da Mantiqueira, do Vale e também do Litoral Norte. Em alguns pontos da região, os termômetros podem passar dos 30ºC. No Vale do Paraíba, as máximas devem ficar, em geral, entre 28ºC e 30ºC.
No Litoral Norte, a tendência também é de calor, com marcas próximas de 30ºC em algumas áreas. A combinação de sol, vento de norte e tempo seco deve manter a sensação de abafamento durante a tarde.
Fim de semana seco no Vale do Paraíba exige atenção com queimadas
Apesar de a umidade relativa do ar ainda não atingir níveis extremos, o fim de semana seco no Vale do Paraíba acende alerta para focos de incêndio. A ausência de chuva por vários dias deixa a vegetação mais vulnerável ao fogo.
A população deve evitar queima de lixo, descarte de bitucas de cigarro em áreas de mata e qualquer prática que possa gerar faíscas perto de vegetação seca. Em caso de fumaça intensa ou incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Tempo deve mudar apenas na terça-feira
A mudança no tempo, antes prevista com pequena chance para segunda-feira (27), agora deve ficar mais provável a partir de terça-feira (28). A aproximação de um sistema frontal pode provocar instabilidade em parte do estado de São Paulo, mas a tendência ainda depende do posicionamento desse sistema.
A frente fria deve ficar mais próxima do Sul do estado de São Paulo e do leste paulista. Por isso, até o momento, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem seguir com tempo firme pelo menos até o início da próxima semana.
Mesmo com esse padrão atmosférico, a previsão indica que o Vale do Paraíba não deve ter mudança relevante antes de terça-feira. Caso a instabilidade avance, podem ocorrer pancadas isoladas, mas esse cenário ainda precisa de acompanhamento.
Não há onda de frio prevista para o Vale do Paraíba
Por enquanto, não há indicação de onda de frio importante para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Uma frente fria mais forte deve alcançar o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina entre domingo e segunda-feira, com queda de temperatura no Sul do país.
Essa frente, no entanto, não deve avançar com força sobre a região. Assim, o tempo seco, o predomínio de sol e as tardes quentes seguem como principais marcas da previsão.