Um aluno de 13 anos levou uma faca para uma escola em Cunha, e o caso acabou registrado pela Polícia Civil após a vice-diretora da Escola Estadual Paulo Virgínio localizar o objeto com um adolescente do 9º ano, na manhã de quinta-feira (23), no Centro da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça em ambiente escolar na unidade localizada na Ladeira 20 de Abril, na região central de Cunha. Quando a equipe chegou, a faca já havia sido retirada pela vice-diretora e guardada até a chegada dos policiais.