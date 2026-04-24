Um aluno de 13 anos levou uma faca para uma escola em Cunha, e o caso acabou registrado pela Polícia Civil após a vice-diretora da Escola Estadual Paulo Virgínio localizar o objeto com um adolescente do 9º ano, na manhã de quinta-feira (23), no Centro da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça em ambiente escolar na unidade localizada na Ladeira 20 de Abril, na região central de Cunha. Quando a equipe chegou, a faca já havia sido retirada pela vice-diretora e guardada até a chegada dos policiais.
Segundo o registro policial, a vice-diretora relatou que viu o estudante, de 13 anos, afirmar a uma colega que havia levado uma faca para a escola e que usaria o objeto para “bater em alguém”, sem citar nomes. Diante da situação, ela abordou o adolescente e pediu que ele mostrasse o que carregava.
Faca escondida no moletom
Ainda conforme o boletim, o aluno abriu o moletom e exibiu a faca no bolso superior da roupa. A vice-diretora então retirou o objeto, acionou a Polícia Militar e acompanhou o encaminhamento do caso para a delegacia. Nenhum outro item ilícito foi encontrado com o estudante.
Na delegacia, acompanhado do pai, o adolescente afirmou que sofre provocações constantes de colegas de classe e que decidiu levar a faca para amedrontá-los. Segundo o depoimento registrado no boletim, ele negou intenção de atacar alguém e disse que queria apenas fazer com que os outros alunos parassem com as provocações.
O pai relatou à Polícia Civil que o filho se tornou mais inquieto e nervoso desde que passou a estudar na cidade. Também afirmou que o adolescente já fez acompanhamento psicológico, mas o atendimento foi interrompido por dificuldades financeiras.
O boletim de ocorrência informa que a vice-diretora também relatou episódios anteriores de comportamento agressivo do estudante dentro do ambiente escolar. A faca apreendida tinha lâmina de 16 centímetros e cabo preto, segundo a descrição do objeto recolhido pela polícia.
O caso foi registrado como ato infracional análogo à contravenção de porte de arma, e a ocorrência ficou para apreciação do delegado titular. A investigação e os desdobramentos devem considerar não apenas a entrada do objeto na escola, mas também o contexto de convivência relatado pelas partes.