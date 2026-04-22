Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), em greve desde o último dia 13 de abril, em São José dos Campos, se reuniram em caravana para acompanhar presencialmente a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-15), em Campinas.

A audiência acontecerá nesta quarta-feira (22), às 14h e, por determinação jurídica, contará com a presença de representantes do Sindicato, da Prefeitura de São José e da empresa. A Prefeitura chegou a solicitar dispensa, mas o pedido foi negado.

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