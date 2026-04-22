Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal), em greve desde o último dia 13 de abril, em São José dos Campos, se reuniram em caravana para acompanhar presencialmente a audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-15), em Campinas.
A audiência acontecerá nesta quarta-feira (22), às 14h e, por determinação jurídica, contará com a presença de representantes do Sindicato, da Prefeitura de São José e da empresa. A Prefeitura chegou a solicitar dispensa, mas o pedido foi negado.
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Segundo relato de trabalhadores, um ônibus e uma van levam ao Tribunal os que voluntariamente se dispuseram a acompanhar a deliberação jurídica, partindo da sede da empresa no bairro Vila Industrial.
Marcelo Ribeiro, diretor do SEAAC, sindicato que representa os grevistas, afirmou a OVALE que a expectativa é de que seja determinado de imediato o pagamento do percentual referente à insalubridade, já decidido em várias instâncias em processos anteriores e protelado pela empresa.
Em nota, a Urbam afirmou que comparecerá à audiência desta quarta-feira em busca de uma solução definitiva. A empresa frisou que o número de grevistas é de aproximadamente 300, em contradição ao dado de 500 participantes divulgado pelo movimento. No entanto, o contingente tem sido suficiente para afetar os serviços de varrição e coleta, enquanto a Central 156 segue operando normalmente.