Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucos minutos após furtar um veículo em São José dos Campos. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, após uma rápida ação de acompanhamento que resultou na recuperação do automóvel.

A ocorrência, na manhã desta quinta-feira (23), teve início quando policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Inteiro) receberam o alerta sobre o furto de um GM Cobalt branco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp