24 de abril de 2026
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AÇÃO DA PM

Homem é preso na Via Dutra logo após furtar carro em SJC

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgaçõa/PM
Veículo recuperado minutos após furto em São José dos Campos
Veículo recuperado minutos após furto em São José dos Campos

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucos minutos após furtar um veículo em São José dos Campos. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, após uma rápida ação de acompanhamento que resultou na recuperação do automóvel.

A ocorrência, na manhã desta quinta-feira (23), teve início quando policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Inteiro) receberam o alerta sobre o furto de um GM Cobalt branco.

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Durante o patrulhamento preventivo, a equipe visualizou o veículo em alta velocidade na altura do km 157, no trecho de Jacareí, seguindo em direção a São Paulo.

Após um breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o veículo. O condutor confessou o crime no momento da abordagem e foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça. O carro foi devidamente restituído ao proprietário.

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