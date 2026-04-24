Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar poucos minutos após furtar um veículo em São José dos Campos. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, após uma rápida ação de acompanhamento que resultou na recuperação do automóvel.
A ocorrência, na manhã desta quinta-feira (23), teve início quando policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Inteiro) receberam o alerta sobre o furto de um GM Cobalt branco.
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Durante o patrulhamento preventivo, a equipe visualizou o veículo em alta velocidade na altura do km 157, no trecho de Jacareí, seguindo em direção a São Paulo.
Após um breve acompanhamento, os policiais conseguiram abordar o veículo. O condutor confessou o crime no momento da abordagem e foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça. O carro foi devidamente restituído ao proprietário.