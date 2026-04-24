Um acidente causa interdição total da rodovia Presidente Dutra no limite entre Caçapava e São José dos Campos, na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 130 e 134, na manhã desta sexta-feira (24).

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No sentido contrário, há tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, entre os quilômetros 149 e 142, ocasionado pelo desmonte de uma passarela.