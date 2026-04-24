Um acidente causa interdição total da rodovia Presidente Dutra no limite entre Caçapava e São José dos Campos, na pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 130 e 134, na manhã desta sexta-feira (24).
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No sentido contrário, há tráfego lento na pista expressa em São José dos Campos, entre os quilômetros 149 e 142, ocasionado pelo desmonte de uma passarela.
A concessionária RioSP informa que, às 4h18, na pista sentido São Paulo da Dutra, altura do km 134, em São José, foi registrado um engavetamento envolvendo um veículo de passeio, um caminhão e um utilitário.
A ocorrência não teve vítimas. Durante o atendimento, as faixas 1 (esquerda) e 2 (central) permaneceram interditadas, com o tráfego fluindo pelas faixas 3 e 4, duas à direita. A pista foi liberada totalmente às 5h40.
A orientação para o motorista é redobrar a atenção no trecho de Caçapava, onde o tráfego está interditado na pista expressa, e também na passagem por São José, onde a lentidão exige mais tempo de deslocamento.
O alerta é relevante para quem usa a Dutra entre o Vale do Paraíba, a Grande São Paulo e o Rio de Janeiro, principalmente no trecho que corta Caçapava, São José dos Campos e acessos próximos à Rodovia dos Tamoios.
Sentido Rio de Janeiro
No sentido Rio de Janeiro, a pista expressa da Dutra registra tráfego lento em São José. O trecho com lentidão vai do km 149 ao km 142. No local, aconteceu desde a noite dessa quinta-feira (23) o desmonte de uma passarela. A pista foi totalmente liberada no fim da madrugada desta sexta.
Essa região concentra acessos importantes da cidade e costuma ter fluxo intenso em horários de pico. Por isso, o motorista deve considerar tempo extra para cruzar o trecho urbano da rodovia.
Antes de pegar a rodovia, o motorista deve consultar aplicativos de navegação, verificar a condição do trecho e avaliar a necessidade de antecipar ou adiar a viagem. Em pontos de bloqueio e lentidão, a atenção deve ser maior em mudanças de faixa, aproximação de cones, equipes operacionais e veículos parados.
A Dutra interditada em Caçapava pode provocar reflexos em trechos próximos, especialmente para quem segue no sentido São Paulo. Já a lentidão em São José pode afetar deslocamentos locais e viagens de longa distância.