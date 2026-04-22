O motoboy executado a tiros durante uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, foi identificado como Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos. O crime, registrado na noite de terça-feira (21), chocou moradores da região e segue sob investigação.
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Leandro foi morto com disparos na cabeça enquanto trabalhava. Ele foi encontrado caído sobre a própria motocicleta, ainda com itens de entrega nas mãos, na Rua Lenine Rebelo.
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Execução durante o trabalho
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por criminosos e não teve chance de reação. O capacete foi perfurado pelos tiros, evidenciando a violência da ação. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas constataram a morte no local.
Testemunhas relataram que dois suspeitos, usando roupas escuras e capacetes, fugiram em uma motocicleta escura logo após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Quem era Leandro
Leandro trabalhava como entregador de lanches em um estabelecimento localizado na Avenida Ouro Fino. Segundo familiares, ele não havia relatado ameaças recentes nem demonstrava preocupação com possíveis conflitos.
A identificação da vítima ocorreu após uma prima reconhecer a mochila, a moto e o capacete ao receber uma imagem do local do crime.
Linhas de investigação
O caso foi registrado como homicídio qualificado, com indícios de execução. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios.
Informações preliminares apontam que não há confirmação sobre a motivação do crime. No entanto, a polícia apura relatos de possíveis desavenças pessoais. Também serão analisadas imagens de câmeras de segurança da região.
Perícia e próximos passos
Peritos estiveram no local e recolheram projéteis, além de apreender celulares e objetos pessoais da vítima. Exames no IML (Instituto Médico Legal) e análise balística devem ajudar a esclarecer o caso.