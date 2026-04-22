O motoboy executado a tiros durante uma entrega no Jardim Sul, em São José dos Campos, foi identificado como Leandro Quincas Cassiano, de 42 anos. O crime, registrado na noite de terça-feira (21), chocou moradores da região e segue sob investigação.

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Leandro foi morto com disparos na cabeça enquanto trabalhava. Ele foi encontrado caído sobre a própria motocicleta, ainda com itens de entrega nas mãos, na Rua Lenine Rebelo.