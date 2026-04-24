Equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se empenharam em duas ações de combate ao tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos na tarde de quinta-feira (23).

As ações resultaram na prisão de um homem envolvido com o tráfico e apreensão de um adolescente e mais de 2 kg de drogas.

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Primeira ocorrência