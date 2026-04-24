Equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se empenharam em duas ações de combate ao tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos na tarde de quinta-feira (23).
As ações resultaram na prisão de um homem envolvido com o tráfico e apreensão de um adolescente e mais de 2 kg de drogas.
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Primeira ocorrência
Com monitoramento em tempo real usando drones do sistema Olho de Águia do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), as equipes identificaram um menor comercializando entorpecentes na rua João Batista Barreto.
Após cerco e abordagem, ele confessou a prática criminosa e indicou o local onde as drogas estavam escondidas. Na sequência, ele foi encaminhado à Diju (Delegacia da Infância e Juventude), permanecendo à disposição da Justiça.
Segunda ocorrência
Na segunda ação, a equipe recebeu denúncia de que um suspeito estaria utilizando uma barbearia como ponto de armazenamento de drogas na avenida Gaudêncio Martins Neto, bairro Elmano Veloso.
No local, o proprietário confessou que guardava entorpecentes no interior do estabelecimento e indicou onde estavam.
Durante a vistoria, foram apreendidos:
- 950 porções de cocaína (1.685 g)
- 475 porções de maconha (550 g)
- um aparelho celular
Diante dos fatos, o homem e as drogas foram conduzidos à Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.