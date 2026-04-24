Os trabalhadores da fábrica da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram, em assembleias realizadas nesta quinta-feira (23), o acordo para o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) referente ao ano de 2026.
O pacote totaliza R$ 20.780 por funcionário, valor definido após um período de tensões e negociações intensas entre a categoria e a montadora.
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Fim do aviso de greve
O desfecho positivo para os trabalhadores ocorreu após a empresa recuar de uma proposta inicial que impunha metas consideradas inatingíveis, especialmente no quesito absenteísmo.
Na semana passada, a categoria havia aprovado um aviso de greve, medida que serviu como pressão decisiva para que a direção da GM revisasse sua posição.
Pagamento
De acordo com o cronograma estabelecido, o pagamento da PLR será dividido em duas etapas:
- Primeira parcela: R$ 12.500, a ser creditada já no mês de maio;
- Segunda parcela: O valor restante, condicionado ao atingimento de metas, com previsão de repasse para janeiro de 2027.
A expectativa é de que a injeção da primeira parcela na economia local movimente cerca de R$ 40 milhões.
O que diz o sindicato
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, filiado à CSP-Conlutas, reiterou seu posicionamento contrário à vinculação de metas nos acordos de PLR. A entidade ressalta, contudo, que a prática é amparada pela Lei n. 10.101/2000, que regula as negociações de participação nos lucros entre empresas e empregados.
Para a organização, a mobilização dos trabalhadores foi determinante para que a companhia reconsiderasse as imposições.