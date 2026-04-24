Os trabalhadores da fábrica da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram, em assembleias realizadas nesta quinta-feira (23), o acordo para o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) referente ao ano de 2026.

O pacote totaliza R$ 20.780 por funcionário, valor definido após um período de tensões e negociações intensas entre a categoria e a montadora.

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Fim do aviso de greve