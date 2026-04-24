24 de abril de 2026
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NEGOCIAÇÃO

GM aprova PLR de R$ 20.780 e encerra aviso de greve em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sindmetalsjc
Trabalhadores encerram aviso de greve após acordo na GM em São José dos Campos
Trabalhadores encerram aviso de greve após acordo na GM em São José dos Campos

Os trabalhadores da fábrica da GM (General Motors) em São José dos Campos aprovaram, em assembleias realizadas nesta quinta-feira (23), o acordo para o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) referente ao ano de 2026.

O pacote totaliza R$ 20.780 por funcionário, valor definido após um período de tensões e negociações intensas entre a categoria e a montadora.

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Fim do aviso de greve

O desfecho positivo para os trabalhadores ocorreu após a empresa recuar de uma proposta inicial que impunha metas consideradas inatingíveis, especialmente no quesito absenteísmo.

Na semana passada, a categoria havia aprovado um aviso de greve, medida que serviu como pressão decisiva para que a direção da GM revisasse sua posição.

Pagamento

De acordo com o cronograma estabelecido, o pagamento da PLR será dividido em duas etapas:

  • Primeira parcela: R$ 12.500, a ser creditada já no mês de maio;
  • Segunda parcela: O valor restante, condicionado ao atingimento de metas, com previsão de repasse para janeiro de 2027.

A expectativa é de que a injeção da primeira parcela na economia local movimente cerca de R$ 40 milhões.

O que diz o sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, filiado à CSP-Conlutas, reiterou seu posicionamento contrário à vinculação de metas nos acordos de PLR. A entidade ressalta, contudo, que a prática é amparada pela Lei n. 10.101/2000, que regula as negociações de participação nos lucros entre empresas e empregados.

Para a organização, a mobilização dos trabalhadores foi determinante para que a companhia reconsiderasse as imposições.

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