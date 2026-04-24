24 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Caçapava tem vagas temporárias para evento junino; Confira

Por Luyse Camargo | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GAMT
Vagas temporárias para quem quer trabalhar em evento junino
Vagas temporárias para quem quer trabalhar em evento junino

Quem precisa de renda extra ou está em busca do primeiro emprego pode se candidatar a uma das 85 vagas de trabalho temporário no Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), tradicional evento junino de Caçapava.

A 39ª edição da festa abriu seleção para compor sua equipe operacional no período de 25 de maio a 14 de junho, com oportunidades no setor de serviços.

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Propósito social

O evento possui um forte cunho social: a renda arrecadada é destinada a projetos de formação e à inserção de jovens no mercado de trabalho. Estima-se que, ao longo de sua história, mais de 500 pessoas já tenham sido contratadas para o período do Arraiá.

Além disso, desde 2018, a festa estimula o turismo local, movimentando os setores artístico, gastronômico, hoteleiro e de transportes.

Oportunidades

As vagas contemplam diversas funções, tais como:

Confeiteiros;

  • Atendentes e Caixas;

  • Auxiliares de cozinha;

  • Serviços de limpeza geral.

    • Os interessados devem ter no mínimo 18 anos completos e disponibilidade para trabalhar no período noturno e aos finais de semana.

    Como se inscrever

    Para se candidatar, é necessário se inscrever pelo site na aba "TRABALHE NA FESTA".

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