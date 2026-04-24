Quem precisa de renda extra ou está em busca do primeiro emprego pode se candidatar a uma das 85 vagas de trabalho temporário no Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), tradicional evento junino de Caçapava.
A 39ª edição da festa abriu seleção para compor sua equipe operacional no período de 25 de maio a 14 de junho, com oportunidades no setor de serviços.
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Propósito social
O evento possui um forte cunho social: a renda arrecadada é destinada a projetos de formação e à inserção de jovens no mercado de trabalho. Estima-se que, ao longo de sua história, mais de 500 pessoas já tenham sido contratadas para o período do Arraiá.
Além disso, desde 2018, a festa estimula o turismo local, movimentando os setores artístico, gastronômico, hoteleiro e de transportes.
Oportunidades
As vagas contemplam diversas funções, tais como:
Confeiteiros;
Atendentes e Caixas;
Auxiliares de cozinha;
Serviços de limpeza geral.
Os interessados devem ter no mínimo 18 anos completos e disponibilidade para trabalhar no período noturno e aos finais de semana.
Como se inscrever
Para se candidatar, é necessário se inscrever pelo site na aba "TRABALHE NA FESTA".