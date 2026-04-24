Quem precisa de renda extra ou está em busca do primeiro emprego pode se candidatar a uma das 85 vagas de trabalho temporário no Arraiá do GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos), tradicional evento junino de Caçapava.

A 39ª edição da festa abriu seleção para compor sua equipe operacional no período de 25 de maio a 14 de junho, com oportunidades no setor de serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Propósito social