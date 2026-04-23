Uma tentativa de sequestro de uma adolescente mobilizou a polícia em Jacareí. O caso ocorreu após a jovem ser abordada por um homem que teria oferecido dinheiro para atraí-la, segundo informações iniciais da investigação.

De acordo com relatos, a abordagem aconteceu em via pública. O suspeito tentou convencer a adolescente a se aproximar, utilizando a promessa de pagamento em dinheiro, estratégia que levanta suspeita de tentativa de aliciamento com possível intenção criminosa.

Abordagem suspeita e fuga

A jovem conseguiu se afastar e não chegou a ser levada. A atitude rápida foi fundamental para evitar um possível desfecho mais grave.