24 de abril de 2026
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CRIME EM JACAREÍ

URGENTE: Adolescente sofre tentativa de sequestro no Vale

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Uma tentativa de sequestro de uma adolescente mobilizou a polícia em Jacareí. O caso ocorreu após a jovem ser abordada por um homem que teria oferecido dinheiro para atraí-la, segundo informações iniciais da investigação.

De acordo com relatos, a abordagem aconteceu em via pública. O suspeito tentou convencer a adolescente a se aproximar, utilizando a promessa de pagamento em dinheiro, estratégia que levanta suspeita de tentativa de aliciamento com possível intenção criminosa.

Abordagem suspeita e fuga

A jovem conseguiu se afastar e não chegou a ser levada. A atitude rápida foi fundamental para evitar um possível desfecho mais grave.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de sequestro e busca identificar o suspeito, além de esclarecer a real motivação da abordagem.

Investigação em andamento

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do autor nem sobre o veículo utilizado. A polícia também trabalha para localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação.

Alerta para pais e responsáveis

A ocorrência reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente com crianças e adolescentes em áreas públicas.

A orientação das autoridades é que situações suspeitas sejam comunicadas imediatamente às forças de segurança.

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