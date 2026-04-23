Uma tentativa de sequestro de uma adolescente mobilizou a polícia em Jacareí. O caso ocorreu após a jovem ser abordada por um homem que teria oferecido dinheiro para atraí-la, segundo informações iniciais da investigação.
De acordo com relatos, a abordagem aconteceu em via pública. O suspeito tentou convencer a adolescente a se aproximar, utilizando a promessa de pagamento em dinheiro, estratégia que levanta suspeita de tentativa de aliciamento com possível intenção criminosa.
Abordagem suspeita e fuga
A jovem conseguiu se afastar e não chegou a ser levada. A atitude rápida foi fundamental para evitar um possível desfecho mais grave.
A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de sequestro e busca identificar o suspeito, além de esclarecer a real motivação da abordagem.
Investigação em andamento
Até o momento, não há confirmação sobre a identidade do autor nem sobre o veículo utilizado. A polícia também trabalha para localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação.
Alerta para pais e responsáveis
A ocorrência reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente com crianças e adolescentes em áreas públicas.
A orientação das autoridades é que situações suspeitas sejam comunicadas imediatamente às forças de segurança.