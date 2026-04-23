Um vídeo registrado no fim da tarde de quarta-feira (22), mostra o momento em que um homem foge algemado do estacionamento da Central de Polícia Judiciária, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos.
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Nas imagens, o suspeito aparece correndo por uma rua próxima à delegacia, mesmo com as mãos presas. Ele não foi localizado até o momento.
O homem, conhecido pelo apelido de “Tartaruga”, havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas após uma ocorrência iniciada na Vila Tesouro, na zona leste da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam patrulhamento pela rua Joaquim Bagunha Maldos quando suspeitaram de um veículo VW Fox. Ao notar a presença da viatura, o motorista tentou fugir.
Durante a tentativa de evasão, objetos foram arremessados para fora do carro. Após a abordagem, dois homens, ambos de 25 anos, foram detidos. No material descartado, os policiais encontraram cerca de 70 gramas de crack, divididas em aproximadamente 300 pedras, além de 55 gramas de maconha fracionadas em cerca de 30 porções. Também foram apreendidos R$ 215 em dinheiro, celulares e um documento de identidade.
Segundo a polícia, “Tartaruga” resistiu à abordagem e precisou ser algemado. No entanto, já no estacionamento da delegacia, conseguiu escapar, como mostram as imagens que circulam nas redes.
O delegado responsável solicitou a prisão preventiva do suspeito, destacando que a fuga e os antecedentes justificam a medida para garantia da ordem pública.
O segundo ocupante do veículo permaneceu preso e foi indiciado por tráfico de drogas e corrupção ativa, após, segundo a polícia, tentar oferecer dinheiro aos agentes em troca de liberação.