Um vídeo registrado no fim da tarde de quarta-feira (22), mostra o momento em que um homem foge algemado do estacionamento da Central de Polícia Judiciária, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos.

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Nas imagens, o suspeito aparece correndo por uma rua próxima à delegacia, mesmo com as mãos presas. Ele não foi localizado até o momento.