Uma mulher de 51 anos foi presa preventivamente suspeita de agredir e dopar dois irmãos gêmeos de apenas oito meses. A investigação começou após os pais notarem mudanças no comportamento das crianças, especialmente quando estavam sob os cuidados da babá.

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O caso ocorreu em Gravataí, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, a suspeita trabalhava com a família havia cerca de cinco meses e teria se apresentado como técnica de enfermagem.