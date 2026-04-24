Uma mulher de 51 anos foi presa preventivamente suspeita de agredir e dopar dois irmãos gêmeos de apenas oito meses. A investigação começou após os pais notarem mudanças no comportamento das crianças, especialmente quando estavam sob os cuidados da babá.
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O caso ocorreu em Gravataí, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, a suspeita trabalhava com a família havia cerca de cinco meses e teria se apresentado como técnica de enfermagem.
De acordo com as apurações, os indícios de irregularidades surgiram quando os responsáveis passaram a desconfiar de alterações no estado dos bebês durante os períodos em que permaneciam com a mulher.
A polícia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das suspeitas de agressão e possível uso de substâncias para dopar as crianças. A investigada foi detida e permanece à disposição da Justiça.