Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres dentro de um supermercado, com troca de agressões e correria entre clientes e funcionários. A confusão teria começado após um encontro inesperado entre as envolvidas e rapidamente saiu do controle.

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O caso ocorreu em uma unidade do Assaí Atacadista, em Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, a discussão teve início nos corredores do estabelecimento e evoluiu para agressões físicas.