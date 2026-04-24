24 de abril de 2026
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VÍDEO: Mulher e amante do marido se agridem em supermercado

Por Da Redação | Manaus (AM)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher e amante do marido se agridem em supermercado
Mulher e amante do marido se agridem em supermercado

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre duas mulheres dentro de um supermercado, com troca de agressões e correria entre clientes e funcionários. A confusão teria começado após um encontro inesperado entre as envolvidas e rapidamente saiu do controle.

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O caso ocorreu em uma unidade do Assaí Atacadista, em Manaus. De acordo com relatos de testemunhas, a discussão teve início nos corredores do estabelecimento e evoluiu para agressões físicas.

As imagens registram gritos, empurrões e tentativas de intervenção por parte de pessoas que estavam no local. Funcionários e clientes buscaram conter a situação até que a confusão fosse controlada.

Segundo testemunhas, um homem ligado às envolvidas também estaria presente, o que pode ter contribuído para o aumento da tensão durante o episódio.

A ocorrência chamou a atenção de quem estava no supermercado e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

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