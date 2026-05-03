Um funeral terminou em tumulto após o desabamento de uma estrutura de madeira durante a cerimônia. O incidente provocou a queda de trabalhadores e do caixão, que se abriu com o impacto, expondo o corpo e causando desespero entre os presentes.

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O caso ocorreu no México e foi registrado em vídeo, que mostra o momento em que a estrutura cede de forma repentina. Nas imagens, é possível ver a correria e a reação de choque das pessoas que acompanhavam o velório.