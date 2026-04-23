23 de abril de 2026
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ACIDENTE

Carro capota após colisão com ônibus no Anel Viário de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro capotou no Anel Viário
Carro capotou no Anel Viário

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (23), na avenida Florestan Fernandes, trecho do Anel Viário de São José dos Campos.

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De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do automóvel teria perdido o controle da direção, colidido contra o ônibus e, em seguida, o veículo acabou capotando, parando às margens da via.

O condutor, que estava sozinho no carro, sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes da Mobilidade Urbana e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Apesar do impacto, não houve necessidade de interdição da pista, mas o trânsito apresentou lentidão no trecho.

A empresa responsável pelo ônibus foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização.

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