Um acidente envolvendo um carro e um ônibus foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (23), na avenida Florestan Fernandes, trecho do Anel Viário de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do automóvel teria perdido o controle da direção, colidido contra o ônibus e, em seguida, o veículo acabou capotando, parando às margens da via.