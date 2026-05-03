Uma mulher de 34 anos morreu após passar 28 dias internada em estado grave por queimaduras provocadas em um ataque dentro de casa. Antes de morrer, ela conseguiu prestar depoimento e apontou o ex-companheiro como responsável pelo crime. O suspeito foi preso e deve responder por feminicídio.
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O caso ocorreu na residência da vítima, onde, segundo relato feito à polícia, o homem teria jogado álcool sobre ela e ateado fogo. Após o ataque, ele a levou desacordada a uma unidade de saúde e tentou apresentar o episódio como um acidente doméstico.
Mesmo inicialmente sem conseguir falar, a vítima recuperou a consciência durante a internação na UTI e relatou às autoridades o que havia acontecido. O depoimento foi considerado peça-chave para o avanço das investigações.
Dois dias após o crime, o suspeito foi localizado por agentes da Guarda Civil Metropolitana enquanto buscava atendimento médico para tratar queimaduras sofridas durante a ação. Ele foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.
Apesar dos esforços da equipe médica, a mulher não resistiu às complicações causadas pelas queimaduras. Com base no depoimento da vítima e em outras provas reunidas, o homem passou a responder por feminicídio.