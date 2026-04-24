A Polícia investiga a possibilidade de que um crime tenha sido premeditado após indícios de que o autor teria utilizado o celular da própria esposa para atrair a vítima até o local da ocorrência. A suspeita é de que ele tenha se passado por ela para marcar o encontro que resultou no crime.

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De acordo com a linha inicial de apuração, a estratégia teria sido usada para ganhar a confiança da vítima e facilitar a aproximação. A hipótese ainda está sendo analisada pelos investigadores, que buscam confirmar se houve, de fato, a utilização do aparelho da esposa na comunicação.