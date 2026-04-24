Um homem foi morto a facadas após uma discussão iniciada durante uma aposta em uma disputa de “queda de braço” na manhã desta quinta-feira (23). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu e é procurado.

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O caso ocorreu na região da Vila Hípica Paulista, em Marília, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima, Fagner Justino da Silva, participou de uma disputa em um bar por volta das 6h30, com aposta de R$ 20.