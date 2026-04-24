Um homem foi morto a facadas após uma discussão iniciada durante uma aposta em uma disputa de “queda de braço” na manhã desta quinta-feira (23). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu e é procurado.
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O caso ocorreu na região da Vila Hípica Paulista, em Marília, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a vítima, Fagner Justino da Silva, participou de uma disputa em um bar por volta das 6h30, com aposta de R$ 20.
De acordo com as informações, após perder a disputa, o homem se recusou a pagar o valor combinado, o que deu início a uma discussão. Em seguida, os envolvidos foram para o lado de fora do estabelecimento, onde a briga evoluiu para agressão física.
Durante o confronto, o suspeito sacou uma faca e atingiu a vítima com vários golpes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro, mas o jovem não resistiu.
Após o crime, o agressor fugiu e ainda não foi localizado. A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Marília, que registrou o caso como homicídio qualificado por motivo fútil e deu início às investigações.
O corpo de Fagner Justino da Silva será sepultado nesta sexta-feira (24), às 8h30, no Cemitério da Saudade, em Marília.