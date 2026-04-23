Um homem escapou sem ferimentos após ser alvo de um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (21). A principal suspeita é a sogra da vítima, que teria efetuado diversos disparos no momento em que o genro saía de casa.
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O caso ocorreu em Alfenas. Segundo relato da vítima, ao abrir o portão da residência, ele se deparou com a mulher armada, que começou a atirar imediatamente. Para se proteger, o homem se abrigou atrás da estrutura metálica do portão.
De acordo com a ocorrência, foram feitos seis disparos. Dois atingiram a parede da garagem, um acertou o muro da varanda e os demais não alcançaram o alvo. A mãe da vítima também estava na entrada da casa e precisou correr para dentro do imóvel para não ser atingida.
Após o ataque, a suspeita fugiu em uma caminhonete. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou o veículo estacionado em frente à casa dela, mas a mulher não foi localizada até o momento.
Ainda segundo a polícia, o comportamento da vítima chamou atenção. Inicialmente, ele se recusou a fornecer dados pessoais, alegando medo de possíveis represálias. Depois que as informações foram repassadas por familiares, o homem deixou o local pelos fundos da residência e não foi mais encontrado.
A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para coletar evidências. O caso segue em investigação, que busca esclarecer a motivação do crime e localizar a suspeita.