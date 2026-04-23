Um homem escapou sem ferimentos após ser alvo de um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (21). A principal suspeita é a sogra da vítima, que teria efetuado diversos disparos no momento em que o genro saía de casa.

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O caso ocorreu em Alfenas. Segundo relato da vítima, ao abrir o portão da residência, ele se deparou com a mulher armada, que começou a atirar imediatamente. Para se proteger, o homem se abrigou atrás da estrutura metálica do portão.