24 de abril de 2026
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FALTOU MIRA

Sogra atira seis vezes contra o genro e erra todas

Por Da Redação | Alfenas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Sogra atira seis vezes contra o genro e erra todas
Sogra atira seis vezes contra o genro e erra todas

Um homem escapou sem ferimentos após ser alvo de um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (21). A principal suspeita é a sogra da vítima, que teria efetuado diversos disparos no momento em que o genro saía de casa.

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O caso ocorreu em Alfenas. Segundo relato da vítima, ao abrir o portão da residência, ele se deparou com a mulher armada, que começou a atirar imediatamente. Para se proteger, o homem se abrigou atrás da estrutura metálica do portão.

De acordo com a ocorrência, foram feitos seis disparos. Dois atingiram a parede da garagem, um acertou o muro da varanda e os demais não alcançaram o alvo. A mãe da vítima também estava na entrada da casa e precisou correr para dentro do imóvel para não ser atingida.

Após o ataque, a suspeita fugiu em uma caminhonete. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou o veículo estacionado em frente à casa dela, mas a mulher não foi localizada até o momento.

Ainda segundo a polícia, o comportamento da vítima chamou atenção. Inicialmente, ele se recusou a fornecer dados pessoais, alegando medo de possíveis represálias. Depois que as informações foram repassadas por familiares, o homem deixou o local pelos fundos da residência e não foi mais encontrado.

A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel para coletar evidências. O caso segue em investigação, que busca esclarecer a motivação do crime e localizar a suspeita.

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