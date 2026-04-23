Um homem de 27 anos foi condenado a 27 anos de prisão por matar a própria mãe com o objetivo de obter herança e valores de seguros. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri, que também aplicou pena adicional por fraude processual.

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O julgamento ocorreu no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. O réu, Bruno Eustáquio Vieira, foi considerado culpado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar. Além da pena principal, ele recebeu mais seis meses de detenção.