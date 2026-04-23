Um homem de 27 anos foi condenado a 27 anos de prisão por matar a própria mãe com o objetivo de obter herança e valores de seguros. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri, que também aplicou pena adicional por fraude processual.
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O julgamento ocorreu no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. O réu, Bruno Eustáquio Vieira, foi considerado culpado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar. Além da pena principal, ele recebeu mais seis meses de detenção.
Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que o crime foi planejado e motivado por interesses financeiros. Segundo a investigação, a vítima, Márcia Lanzane, de 44 anos, já havia investido na formação do filho, além de adquirir uma motocicleta para ele.
Ainda conforme apurado, o acusado continuava a exigir dinheiro, bens e o custeio de um novo curso superior. Ele também pressionava a mãe a vender ou alugar a casa da família para se mudar para uma área mais valorizada, o que gerava conflitos frequentes.
Testemunhas relataram que, à época, o homem passou a conviver com pessoas de maior poder aquisitivo e a frequentar ambientes de alto padrão, o que teria intensificado as cobranças sobre a mãe.
De acordo com a acusação, diante das negativas, ele decidiu cometer o crime para ter acesso à herança. O réu foi preso em 8 de julho de 2024, em Belo Horizonte, após permanecer foragido por cerca de três anos.