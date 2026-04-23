Um homem em situação de rua foi atropelado na madrugada da última terça-feira (21) enquanto estava deitado na via. Testemunhas afirmam que o veículo passou por cima da cabeça da vítima. O caso está sob investigação.

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O atropelamento ocorreu no bairro Satélite, na zona leste de Teresina, nas proximidades de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores que presenciaram a cena.