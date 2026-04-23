24 de abril de 2026
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PRISÃO

VÍDEO: Mulher passa de carro por cabeça de morador de rua

Por Da Redação | Teresina (PI)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher passa de carro por cabeça de morador de rua
Mulher passa de carro por cabeça de morador de rua

Um homem em situação de rua foi atropelado na madrugada da última terça-feira (21) enquanto estava deitado na via. Testemunhas afirmam que o veículo passou por cima da cabeça da vítima. O caso está sob investigação.

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O atropelamento ocorreu no bairro Satélite, na zona leste de Teresina, nas proximidades de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores que presenciaram a cena.

Segundo relatos, uma mulher conduzia um Fiat Palio vermelho quando atingiu o homem. Uma testemunha registrou o ocorrido em vídeo, o que ajudou na identificação do veículo por meio da placa e de suas características.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Após buscas na região, o carro foi encontrado estacionado próximo a um trailer. Uma mulher que se identificou como responsável pelo veículo foi localizada e encaminhada para prestar esclarecimentos. O caso segue sendo apurado pelas autoridades.

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