Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas durante um encontro com um cliente dentro de uma residência. O suspeito, que também ficou ferido, apresentou uma versão à polícia alegando que a vítima teria retornado ao local acompanhada de outra pessoa, o que teria desencadeado uma briga. O caso é investigado.

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O crime ocorreu em Aparecida de Goiânia. A vítima foi identificada como Mariele Vitória Pires Lemes, que atuava como garota de programa. Segundo o relato do investigado, os dois teriam discutido por causa do valor do programa, após a jovem cobrar um acréscimo pelo tempo de permanência.