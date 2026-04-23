Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas durante um encontro com um cliente dentro de uma residência. O suspeito, que também ficou ferido, apresentou uma versão à polícia alegando que a vítima teria retornado ao local acompanhada de outra pessoa, o que teria desencadeado uma briga. O caso é investigado.
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O crime ocorreu em Aparecida de Goiânia. A vítima foi identificada como Mariele Vitória Pires Lemes, que atuava como garota de programa. Segundo o relato do investigado, os dois teriam discutido por causa do valor do programa, após a jovem cobrar um acréscimo pelo tempo de permanência.
Ainda conforme a versão apresentada, a vítima teria deixado o imóvel e voltado pouco depois com um homem, iniciando uma nova discussão. O suspeito afirma que houve luta corporal envolvendo uma faca, momento em que ele também foi ferido e, ao reagir, acabou atingindo a jovem, que morreu no local.
A Polícia Civil, no entanto, levanta dúvidas sobre essa narrativa. Moradores próximos relataram não ter visto a entrada ou saída de uma terceira pessoa na residência, o que pode contrariar a versão do investigado.
O imóvel passou por perícia, e o caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica do crime. O suspeito foi socorrido, permanece internado e deve passar por cirurgia. As autoridades analisam depoimentos, imagens e vestígios recolhidos para reconstruir o que aconteceu.