23 de abril de 2026
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MILHÕES DE DÓLARES

Casal de SJC preso nos EUA 'ficou rico com fraude', afirma xerife

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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“Ficaram ricos com fraude.”

A frase do xerife John Mina, do Condado de Orange, resume a gravidade das acusações contra um casal de São José dos Campos preso nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema que pode ter movimentado mais de US$ 20 milhões.

“Eles basicamente ficaram ricos através de um modelo de negócios baseado em manipulação, fraude, mentiras e extorsão”, afirmou o xerife.

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A fala reforça a gravidade das acusações e amplia a repercussão do caso no Vale do Paraíba.

Moradores de São José estão entre os presos

Quatro brasileiros foram presos na quarta-feira (22): Vagner Soares de Almeida, apontado como líder do grupo, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva.

Vagner e Juliana têm ligação com São José dos Campos, onde está sediada a empresa Legacy Imigra, pivô do esquema, o que coloca a cidade no centro das investigações.

Esquema pode ter movimentado US$ 20 milhões

De acordo com autoridades americanas, o grupo teria movimentado mais de US$ 20 milhões com o esquema, considerado um dos maiores do tipo na região.

A atuação ocorria por meio de uma empresa que se apresentava como especializada em serviços de imigração, oferecendo ajuda em processos de regularização e pedidos de asilo.

Promessas falsas e pressão sobre vítimas

As investigações apontam que os serviços eram baseados em informações falsas e promessas sem respaldo legal. Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam manipulação e pressão psicológica para manter os clientes pagando.

O grupo é investigado por associação criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia.

Vítimas tiveram prejuízos

Até agora, sete vítimas formalizaram denúncias, com perdas que variam entre US$ 2,5 mil e US$ 26 mil. A suspeita é de que o número real de afetados seja maior.

A investigação segue em andamento, com atuação conjunta do gabinete do xerife, da agência de Investigações de Segurança Interna (HSI) e da Procuradoria-Geral da Flórida.

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