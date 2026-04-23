“Eles basicamente ficaram ricos através de um modelo de negócios baseado em manipulação, fraude, mentiras e extorsão”, afirmou o xerife.

A frase do xerife John Mina, do Condado de Orange, resume a gravidade das acusações contra um casal de São José dos Campos preso nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema que pode ter movimentado mais de US$ 20 milhões.

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A fala reforça a gravidade das acusações e amplia a repercussão do caso no Vale do Paraíba.

Moradores de São José estão entre os presos

Quatro brasileiros foram presos na quarta-feira (22): Vagner Soares de Almeida, apontado como líder do grupo, a esposa dele, Juliana Colucci, além de Ronaldo Decampos e Lucas Felipe Trindade Silva.