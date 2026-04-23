Um cachorro de pequeno porte desapareceu na manhã do último dia 21 de abril, mobilizando a família e moradores da região. O animal, chamado Spake, sumiu por volta das 10h, e desde então os donos buscam informações que possam levar ao seu paradeiro. Há recompensa para quem ajudar a encontrá-lo.

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O desaparecimento ocorreu no bairro Dom Pedro 1º, na Rua 26, nas proximidades da escola Jane Palumbo. Segundo a família, Spake é um cão de porte pequeno, com pelagem bege clara. No momento em que desapareceu, ele não usava a roupinha azul que aparece em fotos divulgadas.