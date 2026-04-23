23 de abril de 2026
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Onde está Spike? Cachorrinho sumiu em SJC e criança sente falta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Onde está Spike? Cachorrinho sumiu em SJC e criança sente falta
Onde está Spike? Cachorrinho sumiu em SJC e criança sente falta

Um cachorro de pequeno porte desapareceu na manhã do último dia 21 de abril, mobilizando a família e moradores da região. O animal, chamado Spake, sumiu por volta das 10h, e desde então os donos buscam informações que possam levar ao seu paradeiro. Há recompensa para quem ajudar a encontrá-lo.

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O desaparecimento ocorreu no bairro Dom Pedro 1º, na Rua 26, nas proximidades da escola Jane Palumbo. Segundo a família, Spake é um cão de porte pequeno, com pelagem bege clara. No momento em que desapareceu, ele não usava a roupinha azul que aparece em fotos divulgadas.

A tutora relatou que tem uma criança pequena em casa, o que tem aumentado a preocupação e a mobilização nas buscas pelo animal de estimação. Desde o sumiço, familiares e vizinhos têm compartilhado informações em redes sociais e percorrido a região em busca de pistas.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Spake pode entrar em contato pelos telefones disponibilizados pela família: (12) 98104-4120/98897-3598

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