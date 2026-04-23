A tentativa de quebra de recorde mundial do Crosstraining Festival Brasil já tem data, horário e local definidos. O desafio será realizado no dia 7 de junho, das 6h às 14h, com expectativa de reunir mais de 2.500 participantes em um grande treino coletivo, que busca entrar para o Guinness Book.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O evento acontecerá no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos. Os detalhes da operação foram apresentados nesta quinta-feira (23), durante coletiva no Kinoplex do Vale Sul Shopping, com participação do IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas) e da Prefeitura.
Para validar o recorde, a organização prepara uma estrutura tecnológica que permitirá o monitoramento em tempo real dos participantes. Um palco central concentrará as atividades, com apoio de um telão que exibirá a contagem oficial dos atletas que completarem o circuito.
Circuito e regras
Diferente de um treino convencional, os inscritos precisarão cumprir um percurso técnico específico. O circuito será dividido em seis estações de exercícios, além de um trajeto de corrida, que servirá como critério de validação para os juízes internacionais responsáveis pela homologação do recorde.
A participação é gratuita, mas exige preparo físico. Como o desempenho coletivo é determinante para a conquista da marca, os participantes devem estar aptos a completar todas as etapas e manter o ritmo exigido ao longo da atividade.
Lazer e patrimônio
Além da arena esportiva, o festival também foi planejado como uma opção de lazer para o público. A programação inclui espaço recreativo para crianças, apresentações musicais com DJs e atividades voltadas à promoção da saúde e do bem-estar.
A escolha do Parque da Cidade reforça a dimensão do evento. Com área próxima de 1 milhão de metros quadrados, o espaço é reconhecido pelo projeto paisagístico de Roberto Burle Marx e pela arquitetura de Rino Levi, além de já ter sediado grandes eventos com público superior a 10 mil pessoas.
Serviço
Crosstraining Festival Brasil
Data: domingo, 7 de junho
Horário: das 6h às 14h
Local: Parque da Cidade (Parque Municipal Roberto Burle Marx)
Entrada gratuita