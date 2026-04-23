A tentativa de quebra de recorde mundial do Crosstraining Festival Brasil já tem data, horário e local definidos. O desafio será realizado no dia 7 de junho, das 6h às 14h, com expectativa de reunir mais de 2.500 participantes em um grande treino coletivo, que busca entrar para o Guinness Book.

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O evento acontecerá no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, na região norte de São José dos Campos. Os detalhes da operação foram apresentados nesta quinta-feira (23), durante coletiva no Kinoplex do Vale Sul Shopping, com participação do IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas) e da Prefeitura.