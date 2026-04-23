A Prefeitura de São José dos Campos anunciou mudanças no trânsito da região oeste neste domingo (26) por conta da corrida Track & Field Colinas. As interdições começam ainda na madrugada, a partir das 2h, para permitir a montagem da estrutura e garantir a segurança dos participantes nas provas de 5, 10 e 15 quilômetros.
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As alterações atingem vias importantes da região e devem seguir até o fim da manhã, com liberação gradual após o encerramento do evento e a retirada da sinalização.
Cronograma
Montagem da estrutura (02h às 11h):
Av. Major Miguel Naked: interdição no sentido Via Oeste, a partir da rotatória do Condomínio Colinas.
Percurso da prova (04h30 às 11h):
Av. Major Miguel Naked: bloqueio nos dois sentidos, desde a rotatória do Condomínio Colinas;
Rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro: interdição entre a Rua Antônio Rodrigues Junior e a Via Oeste;
Via Oeste: fechamento total, em ambos os sentidos, entre a Av. Major Miguel Naked e a Rua Corifeu de Azevedo Marques;
Av. Campos Elíseos: bloqueio no trecho ao lado da Farma Conde Arena.
Operação e segurança
Agentes de mobilidade estarão distribuídos em pontos estratégicos para orientar motoristas e garantir a fluidez do tráfego durante o evento. A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas e programem seus deslocamentos com antecedência.