A Prefeitura de São José dos Campos anunciou mudanças no trânsito da região oeste neste domingo (26) por conta da corrida Track & Field Colinas. As interdições começam ainda na madrugada, a partir das 2h, para permitir a montagem da estrutura e garantir a segurança dos participantes nas provas de 5, 10 e 15 quilômetros.

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As alterações atingem vias importantes da região e devem seguir até o fim da manhã, com liberação gradual após o encerramento do evento e a retirada da sinalização.

Cronograma