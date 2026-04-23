A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada nesta quinta-feira (23), no bairro Areão.

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Segundo a Polícia Civil, a ação teve como foco o combate ao comércio ilegal de entorpecentes na região. Em uma residência alvo das diligências, uma mulher foi surpreendida no momento em que fracionava drogas para venda.