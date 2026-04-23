A Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação realizada nesta quinta-feira (23), no bairro Areão.
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Segundo a Polícia Civil, a ação teve como foco o combate ao comércio ilegal de entorpecentes na região. Em uma residência alvo das diligências, uma mulher foi surpreendida no momento em que fracionava drogas para venda.
No local, os policiais apreenderam um tijolo de haxixe, um tijolo de maconha do tipo skank, 162 porções de maconha já embaladas e uma balança de precisão.
Durante a operação, um veículo Ford Focus branco chegou ao imóvel e foi abordado. O motorista, apontado como evadido do sistema prisional, transportava mais um tijolo de maconha do tipo skank, além de materiais utilizados para o preparo e embalagem das substâncias.
Diante das evidências, os dois suspeitos foram presos em flagrante. O veículo também foi apreendido. O casal e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência e demais providências.
A Polícia Civil informou que a operação integra ações contínuas de enfrentamento ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas em Taubaté.