A Prefeitura de Taubaté realiza, nesta sexta-feira (24), a partir das 10h, a entrega da revitalização da Praça Coronel Vitoriano e do Centro Cultural Toninho Mendes, em evento aberto ao público. As intervenções somam cerca de R$ 550 mil em investimentos.

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As melhorias foram viabilizadas por meio de parceria com a iniciativa privada, via decreto de doação que permite o repasse de bens, serviços ou valores ao município. As obras tiveram início em novembro do ano passado.