A Prefeitura de Taubaté realiza, nesta sexta-feira (24), a partir das 10h, a entrega da revitalização da Praça Coronel Vitoriano e do Centro Cultural Toninho Mendes, em evento aberto ao público. As intervenções somam cerca de R$ 550 mil em investimentos.
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As melhorias foram viabilizadas por meio de parceria com a iniciativa privada, via decreto de doação que permite o repasse de bens, serviços ou valores ao município. As obras tiveram início em novembro do ano passado.
No Centro Cultural Toninho Mendes, os trabalhos incluíram a reforma do teatro, com adequações nos camarins, instalação de espelhos, bancadas e ar-condicionado, além de manutenção de calhas, pintura do piso e da estrutura do telhado, melhorias no sistema hidráulico e substituição de portas. O Teatro Conceição Molinaro também passou por reforma completa.
Já na Praça Coronel Vitoriano, foram implantados pisos intertravados, táteis e de alerta, além da reconfiguração do espaço. O projeto contemplou ainda a construção de bancos de concreto, adequação de rampas de acesso, manutenção das estruturas existentes, instalação de lixeiras com tampa e serviços de pintura e conservação das guias.
Os projetos foram desenvolvidos por técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano, que também acompanharam a execução das obras.
Segundo a secretária de Planejamento Urbano, Marcela Franco, a intervenção não gerou custos diretos aos cofres públicos. Ela destaca que, além das melhorias estruturais, a iniciativa contribui para a valorização dos espaços e para o aumento do conforto e da funcionalidade para atividades culturais.
A secretária de Cultura e Economia Criativa, Aline Damásio, afirma que os locais já desempenham papel relevante na cena cultural do município e que a revitalização amplia a capacidade de uso e organização dos espaços, tornando-os mais preparados para receber o público.
Confira a programação completa
10h00 – Praça Coronel Vitoriano
Apresentação da OCAMCC (Orquestra de Câmara do Centro Cultural)
10h30 – Praça Coronel Vitoriano
Cerimônia de inauguração
Execução do Hino Nacional e do Hino de Taubaté – Mere Oliveira
10h50 – Centro Cultural Toninho Mendes (Teatro Conceição Molinaro)
Continuação da cerimônia, com visitação ao espaço
11h00 – Centro Cultural Toninho Mendes (Teatro Conceição Molinaro)
Apresentação do Balé da Cidade
19h00 – Praça Coronel Vitoriano
Apresentação do Grupo de Chorinho do Centro Cultural – Roda de Choro do Centro Cultural Toninho Mendes