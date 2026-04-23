Um homem de 57 anos e a filha, de 26, foram encontrados mortos dentro de casa após dias sem contato com familiares. O caso é investigado como homicídio, e a polícia busca esclarecer as circunstâncias das mortes.

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Os corpos de José Ribamar de Sousa Alves e Thiely da Silva Alves foram localizados na terça-feira (data não informada), em um imóvel no bairro Jardim Nair, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada por parentes, que estranharam a falta de notícias desde a última sexta-feira.