Uma estudante universitária de 22 anos morreu após um grave acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (21). O carro em que ela estava capotou, e o motorista, apontado como seu namorado, deixou o local sem prestar socorro. Há suspeita de que o veículo participava de um racha no momento da ocorrência.
O caso foi registrado na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Castelo Branco, em Cariacica, na Grande Vitória. A vítima foi identificada como Sara Gimenes Torres, que estava no banco do passageiro e ficou presa às ferragens após o capotamento.
Uma amiga que também ocupava o carro confirmou que o condutor era o namorado da jovem. Segundo a Polícia Militar, ele fugiu logo após o acidente. A terceira ocupante, que estava no banco traseiro, sofreu ferimentos leves e permaneceu no local até a chegada das equipes. De acordo com os policiais, ela apresentava sinais de ingestão de álcool.
Em depoimento, a sobrevivente afirmou não saber se o motorista havia consumido bebida alcoólica e disse não se recordar do nome dele, já que os dois teriam se conhecido no mesmo dia. Dentro do veículo, foram encontradas garrafas vazias de bebidas alcoólicas.
Familiares da vítima demonstraram indignação com a atitude do suspeito. Segundo relatos, o casal estava junto havia cerca de dois meses. Um parente afirmou que o homem entrou em contato com o pai da jovem, dizendo que pretende se apresentar à polícia e pediu autorização para comparecer ao velório, o que foi recusado.
“Não existe justificativa para abandonar alguém nessa situação. Quem ama não deixa a pessoa ferida e vai embora por medo. Isso é covardia”, disse um familiar.