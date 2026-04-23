Um homem de 29 anos foi preso após morder e arrancar parte da orelha da própria esposa, de 25 anos, durante uma agressão ocorrida no último domingo (19). O caso teria acontecido durante uma festa e resultou na detenção do suspeito, além de repercussão na comunidade.

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O episódio foi registrado em Piracaia, no interior de São Paulo. De acordo com informações iniciais, o agressor, identificado como Wendel Alexander de Oliveira Poloni, é natural da cidade, mas residia até então na região central de Bom Jesus dos Perdões.