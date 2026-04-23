23 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Saiba quem é o homem que arrancou parte da orelha da namorada

Por Da Redação | Piracaia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Saiba quem é o homem que arrancou parte da orelha da namorada
Saiba quem é o homem que arrancou parte da orelha da namorada

Um homem de 29 anos foi preso após morder e arrancar parte da orelha da própria esposa, de 25 anos, durante uma agressão ocorrida no último domingo (19). O caso teria acontecido durante uma festa e resultou na detenção do suspeito, além de repercussão na comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio foi registrado em Piracaia, no interior de São Paulo. De acordo com informações iniciais, o agressor, identificado como Wendel Alexander de Oliveira Poloni, é natural da cidade, mas residia até então na região central de Bom Jesus dos Perdões.

Após o crime, o homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento médico, mas não há detalhes atualizados sobre seu estado de saúde.

Wendel trabalhava como gerente em uma loja do setor agropecuário. Em nota, a empresa informou que ele foi desligado do cargo após a repercussão do caso.

Com informações do Metrópoles

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários