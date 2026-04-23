O Tribunal do Júri de Taubaté absolveu, na noite desta quinta-feira, 23 de abril, o terceiro acusado de envolvimento na morte do advogado Leonardo Bonafé. A decisão foi anunciada após o encerramento da sessão, realizada no Fórum da cidade.

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O réu, Cristiano Teodoro Ribeiro, de 42 anos, era o terceiro a ser julgado no processo que investiga o assassinato do jovem criminalista, ocorrido em 2024. O caso teve grande repercussão na região e foi marcado por diferentes etapas ao longo da investigação, incluindo prisões e julgamentos anteriores.