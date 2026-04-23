O Tribunal do Júri de Taubaté absolveu, na noite desta quinta-feira, 23 de abril, o terceiro acusado de envolvimento na morte do advogado Leonardo Bonafé. A decisão foi anunciada após o encerramento da sessão, realizada no Fórum da cidade.
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O réu, Cristiano Teodoro Ribeiro, de 42 anos, era o terceiro a ser julgado no processo que investiga o assassinato do jovem criminalista, ocorrido em 2024. O caso teve grande repercussão na região e foi marcado por diferentes etapas ao longo da investigação, incluindo prisões e julgamentos anteriores.
Durante o julgamento, a defesa sustentou que não havia provas suficientes para incriminar o acusado, classificando as acusações como inconsistentes e baseadas em interpretações equivocadas dos fatos. Ao final, os jurados acolheram a tese defensiva e decidiram pela absolvição.
A morte de Leonardo Bonafé gerou forte comoção em Taubaté. O advogado foi assassinado a tiros quando chegava ao escritório da família. Desde então, o caso vem sendo acompanhado de perto pela população e pelas autoridades, com sucessivos desdobramentos no âmbito judicial.
Com a decisão desta quinta-feira, mais uma etapa do processo é concluída, mas o caso segue gerando discussões sobre os rumos das investigações e os elementos apresentados ao longo das apurações.