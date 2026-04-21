Um homem de 42 anos morreu na tarde desta segunda-feira após sofrer um infarto fulminante enquanto treinava em uma academia. A vítima passou mal de forma repentina durante a execução dos exercícios e não resistiu.
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O caso ocorreu durante o treino, surpreendendo frequentadores do local. Segundo relatos, o homem desmaiou logo após apresentar sinais de mal-estar.
Equipes de socorro foram acionadas e iniciaram tentativas de reanimação ainda no local. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pouco tempo depois.
De acordo com especialistas, episódios como esse costumam estar relacionados ao infarto agudo do miocárdio, que pode ocorrer de forma súbita, inclusive em pessoas sem diagnóstico prévio. Fatores como problemas cardíacos não identificados, esforço físico intenso e uso de substâncias estimulantes podem elevar o risco.