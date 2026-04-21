Um homem de 42 anos morreu na tarde desta segunda-feira após sofrer um infarto fulminante enquanto treinava em uma academia. A vítima passou mal de forma repentina durante a execução dos exercícios e não resistiu.

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O caso ocorreu durante o treino, surpreendendo frequentadores do local. Segundo relatos, o homem desmaiou logo após apresentar sinais de mal-estar.