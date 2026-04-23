O enterro do motociclista Carlos Natã Azevedo de Moraes, de 21 anos, reuniu familiares, amigos e moradores na manhã desta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Caraguatatuba. A despedida foi marcada por forte comoção, manifestações de luto e pedidos por justiça.
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Conhecido como “Natanzinho”, o jovem teve o corpo acompanhado por um grande número de pessoas, muitas vestidas de branco. Durante a cerimônia, foram feitas orações e homenagens, além de cartazes que cobravam esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.
O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (22), na Avenida Geraldo Nogueira da Silva, no bairro Indaiá. Imagens de monitoramento, que fazem parte do inquérito da Polícia Civil, registraram o momento em que o motociclista colide contra a traseira de uma van estacionada. O impacto foi violento, e a vítima morreu no local.
As investigações apontam que, antes do acidente, houve uma discussão entre o jovem e outro homem, de 19 anos, em uma adega na região central da cidade. Após o desentendimento, o motociclista deixou o local e, segundo o boletim de ocorrência, passou a ser seguido por um carro.
Testemunhas relataram que a perseguição ocorreu em alta velocidade. Diante desses indícios, o caso passou a ser apurado como homicídio.
Um suspeito de 19 anos foi preso, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos. Imagens e depoimentos estão sendo analisados para esclarecer a dinâmica dos fatos.