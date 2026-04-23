O enterro do motociclista Carlos Natã Azevedo de Moraes, de 21 anos, reuniu familiares, amigos e moradores na manhã desta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Caraguatatuba. A despedida foi marcada por forte comoção, manifestações de luto e pedidos por justiça.

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Conhecido como “Natanzinho”, o jovem teve o corpo acompanhado por um grande número de pessoas, muitas vestidas de branco. Durante a cerimônia, foram feitas orações e homenagens, além de cartazes que cobravam esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.