Um acidente envolvendo um caminhão provocou lentidão no tráfego da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da General Motors, em São José dos Campos, no final da tarde desta quinta-feira (23).

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Imagens registradas no local mostram o impacto da ocorrência e a dificuldade enfrentada por motoristas que utilizam o trecho diariamente. O fluxo de veículos ficou comprometido, exigindo mais atenção de quem passava pela região.