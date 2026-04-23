23 de abril de 2026
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ACIDENTE

ATENÇÃO! Caminhão fica destruído em acidente na Dutra, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Caminhão ficou destruído
Caminhão ficou destruído

Um acidente envolvendo um caminhão provocou lentidão no tráfego da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da General Motors, em São José dos Campos, no final da tarde desta quinta-feira (23).

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Imagens registradas no local mostram o impacto da ocorrência e a dificuldade enfrentada por motoristas que utilizam o trecho diariamente. O fluxo de veículos ficou comprometido, exigindo mais atenção de quem passava pela região.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas, e não há informações sobre feridos até o momento.

Motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção e dirigir com cautela para evitar novos incidentes.

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